



Алиев обсудил с Ваези перспективы отношений с Ираном

2016 Декабрь 27 ( Вторник ) 13:58:52

Глава государства Ильхам Алиев сегодня принял находящегося в Баку министра связи и информационных технологий Ирана, сопредседателя совместной экономической комиссии Махмуда Ваези.

Как сообщает сайт президента, Алиев отметил, что 2016 г. занял особое место в истории двусторонних отношений.

Алиев назвал знаменательным событием запланированный на 29 декабря запуск пассажирского поезда Нахчыван-Тебриз-Тегеран-Мешхед.

Ваези со своей стороны сообщил, что наблюдается увеличение товарооборота и инвестиций между двумя странами, успешное развитие сотрудничества в области транспорта, сельского хозяйства и др.

Указывалось на продолжение строительства автомобильного завода в Нефтечале.

В ближайшее время будет заложен фундамент нового совместного фармацевтического предприятия в Пираллахи.

В ходе беседы также было подчеркнуто значение проведения в Нахчыване азербайджано-иранского бизнес-форума. –06D—