Алиев обсудил с Ваези перспективы отношений с Ираном

Алиев обсудил с Ваези перспективы отношений с Ираном2016 Декабрь 27 ( Вторник ) 13:58:52
Глава государства Ильхам Алиев сегодня принял находящегося в Баку министра связи и информационных технологий Ирана, сопредседателя совместной экономической комиссии Махмуда Ваези.
Как сообщает сайт президента, Алиев отметил, что 2016 г. занял особое место в истории двусторонних отношений.
Алиев назвал знаменательным событием запланированный на 29 декабря запуск пассажирского поезда Нахчыван-Тебриз-Тегеран-Мешхед.
Ваези со своей стороны сообщил, что наблюдается увеличение товарооборота и инвестиций между двумя странами, успешное развитие сотрудничества в области транспорта, сельского хозяйства и др.
Указывалось на продолжение строительства автомобильного завода в Нефтечале.
В ближайшее время будет заложен фундамент нового совместного фармацевтического предприятия в Пираллахи.
В ходе беседы также было подчеркнуто значение проведения в Нахчыване азербайджано-иранского бизнес-форума. –06D—