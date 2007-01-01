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Политика 2016
Азербайджан произвел успешные испытания израильской ракетной системы Barak-8

Азербайджан произвел успешные испытания израильской ракетной системы Barak-8

2016 Декабрь 26 ( Понедельник )  14:54:41
English Azərbaycan

В Азербайджане успешно прошли испытания ракетной системы  ПВО  ( «земля-воздух»)  Barak-8  дальнего радиуса действия.

По данным сайта jewishpress.com, со ссылкой на  Минобороны  Израиля,  Азербайджан заказал Израилю  наземную версию оперативной ракетной системы дальнего радиуса действия. Всего заказ включает 12 пусковых установок и 75 ракет. Система интегрирована на шасси грузового автомобиля по пересеченной местности МАЗ 6 × 6.

Barak 8 был разработан Israel Aerospace Industries (IAI), ELTA Systems, Рафаль и другими компаниями.

Система противоракетной обороны  Барак-8 предназначена для защиты от воздушных угроз, включая самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и беспилотники. Ракеты способны  поражать самолеты  на расстоянии до  70-90 километров.—0-

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