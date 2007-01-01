



Азербайджан произвел успешные испытания израильской ракетной системы Barak-8

2016 Декабрь 26 ( Понедельник ) 14:54:41

В Азербайджане успешно прошли испытания ракетной системы ПВО ( «земля-воздух») Barak-8 дальнего радиуса действия.

По данным сайта jewishpress.com, со ссылкой на Минобороны Израиля, Азербайджан заказал Израилю наземную версию оперативной ракетной системы дальнего радиуса действия. Всего заказ включает 12 пусковых установок и 75 ракет. Система интегрирована на шасси грузового автомобиля по пересеченной местности МАЗ 6 × 6.

Barak 8 был разработан Israel Aerospace Industries (IAI), ELTA Systems, Рафаль и другими компаниями.

Система противоракетной обороны Барак-8 предназначена для защиты от воздушных угроз, включая самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и беспилотники. Ракеты способны поражать самолеты на расстоянии до 70-90 километров.—0-