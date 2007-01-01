



Акция в поддержку Г.Ибрагимова и Б.Мамедова в Бельгии

2016 Декабрь 26 ( Понедельник ) 14:28:21

По инициативе созданной в Бельгии азербайджанскими политэмигрантами «Международной ассоциации по защите прав человека», накануне в институте “Sint Ursula” состоялось мероприятие в защиту прав молодежных активистов Байрама Мамедова и Гияса Ибрагимова.

Как сообщила Turan вице-президент организации Хаджар Аббасова, проректор Petra Van Den Broeck, выступив перед студентами, рассказала о деле Мамедова и Ибрагимова, которых осудили в Азербайджане по политическим мотивам.

Эти молодые люди осуждены на 10 лет по обвинению в наркотиках, однако истинная причина – граффити на памятнике Гейдару Алиеву, сказал проректор.

Студенты вуза, одетые в футболки с изображением активистов, исполнили песню, посвященную Мамедову и Ибрагимову.

По словам Аббасовой, организация планирует акции и в защиту других политзаключенных.—06B--