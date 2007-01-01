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Политика 2016
Акция в поддержку Г.Ибрагимова и Б.Мамедова в Бельгии

Акция в поддержку Г.Ибрагимова и Б.Мамедова в Бельгии

2016 Декабрь 26 ( Понедельник )  14:28:21
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По инициативе созданной в Бельгии азербайджанскими политэмигрантами «Международной  ассоциации по защите прав человека», накануне в институте “Sint Ursula” состоялось мероприятие в защиту прав молодежных активистов Байрама Мамедова и Гияса Ибрагимова.

Как сообщила Turan вице-президент организации Хаджар Аббасова,  проректор Petra Van Den Broeck, выступив перед студентами,  рассказала о деле Мамедова и Ибрагимова, которых  осудили  в Азербайджане по политическим мотивам.

Эти молодые люди осуждены на 10 лет по обвинению в наркотиках, однако истинная причина –  граффити на памятнике Гейдару Алиеву, сказал проректор.

Студенты вуза,  одетые в футболки с изображением  активистов, исполнили песню, посвященную Мамедову и Ибрагимову. 

По словам Аббасовой, организация планирует акции и в защиту других политзаключенных.—06B--

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