



Россия может попытаться изолировать Грузию и Азербайджан - Брайза

2016 Декабрь 23 ( Пятница ) 13:54:04

Россия может попытаться изолировать Грузию и Азербайджан, используя вопрос энергоносителей, считает бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза в интервью грузинкой редакции «Голоса Америки».

На вопрос, как повлияет на Грузию и Южный Кавказ улучшение отношений между Россией и Турцией , Брайза ответил, что не ждет прямого влияния на Грузию.

«Меня больше беспокоит вопрос об энергоносителях, с помощью которого Россия может попытаться изолировать Грузию и Азербайджан.

Цель газопровода «Турецкий поток» - доставка российского газа в ЕС и сокращение инвестиций в энергосферу Азербайджана. На мой взгляд, это часть российской стратегии, которая нацелена на усиление влияния в Грузии и Азербайджане», - сказал Брайза. -02D-