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Политика 2016
В Баку открылась штаб-квартира ТюркПА

В Баку открылась штаб-квартира ТюркПА

2016 Декабрь 22 ( Четверг )  17:54:52
English Azərbaycan

Церемония открытия  штаб-квартиры Международного секретариата Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА) состоялось в четверг в Баку.

В церемонии участвовали  главы парламентов Азербайджана Огтай Асадов, Турции - Исмаил Гахраман, Казахстана - Нурлан Нигматулин и Кыргызстана - Чинибай Дурсунбеков.

Решение о создании ТюркПа было принято ранее главами тюркоязчных стран. Целью его создания является укрепление всесторонних связей между тюркоязычными странами. -02D-

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