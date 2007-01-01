



BP планирует свою работу в Азербайджане после 2024 года

2016 Декабрь 22 ( Четверг ) 17:13:43

В четверг Ильхам Алиев обсуждал с президентом компании ВР Робертом Дадли перспективы сотрудничества на месторождении «Азери-Чираг-Гюнешли» после 2024 года, когда завершится срок «Контракта века».

Глава BP отметил, что компания заинтересована в дальнейшей разработке данного месторождения, что позволит осуществить новые инвестиции и добычу большого объема нефти, находящейся глубже ныне разрабатываемых пластов.

На встрече также были обсуждены вопросы, связанные с реализацией проекта «Шахдениз-2» и работами на перспективной структуре «Шафаг-Асиман». -02D-