AZ

RU

EN





 
Политика 2016
BP планирует свою работу в Азербайджане после 2024 года

BP планирует свою работу в Азербайджане после 2024 года

2016 Декабрь 22 ( Четверг )  17:13:43
English Azərbaycan

В четверг Ильхам Алиев обсуждал  с президентом компании ВР Робертом Дадли перспективы сотрудничества на  месторождении «Азери-Чираг-Гюнешли» после 2024 года, когда завершится срок «Контракта века».

Глава BP отметил, что компания заинтересована в дальнейшей разработке данного месторождения, что позволит осуществить новые инвестиции и добычу большого объема нефти, находящейся глубже ныне разрабатываемых пластов.

На встрече также были обсуждены вопросы, связанные с реализацией  проекта «Шахдениз-2» и  работами на перспективной структуре «Шафаг-Асиман».   -02D-

КОММЕНТАРИИ

 





(ru) Все права защищены! © 2007 - Contact online news : При использовании материалов активная гиперссылка на www.contact.az обязательна
(en) All rights reserved! © 2007 - Contact online news : When reprinting, active hyperlink on www.contact.az required. 		 
Powered by © Contact Online news, 2007 - 
Email: editor.contact.az@gmail.com