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Политика 2016
ВС Азербайджана выполнили боевые стрельбы из системы комплекса «İldırım»

ВС Азербайджана выполнили боевые стрельбы из системы комплекса «İldırım»

2016 Декабрь 22 ( Четверг )  12:06:35
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В рамках плана боевой подготовки  личного состава ВС Азербайджана, проведена внезапная проверка частей ВВС и ПВО. Как сообщает пресс-служба Минобороны, проверена боевая подготовка личного состава, практические навыки и возможности применения боевых средств в максимально приближенной к боевой обстановке.

Были осуществлены выстрелы из ракетно-зенитного комплекса «İldırım»  («Молния»),  отработаны  задания по  обнаружению и уничтожению крылатых ракет, низколетящих  целей условного противника.

Проверки в войсках ВВС и ПВО продолжаются.  –06D—

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