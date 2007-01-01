



ВС Азербайджана выполнили боевые стрельбы из системы комплекса «İldırım»

2016 Декабрь 22 ( Четверг ) 12:06:35

В рамках плана боевой подготовки личного состава ВС Азербайджана, проведена внезапная проверка частей ВВС и ПВО. Как сообщает пресс-служба Минобороны, проверена боевая подготовка личного состава, практические навыки и возможности применения боевых средств в максимально приближенной к боевой обстановке.

Были осуществлены выстрелы из ракетно-зенитного комплекса «İldırım» («Молния»), отработаны задания по обнаружению и уничтожению крылатых ракет, низколетящих целей условного противника.

Проверки в войсках ВВС и ПВО продолжаются. –06D—