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Политика 2016
Азербайджано-Турецкие политические консультации

Азербайджано-Турецкие политические консультации

2016 Декабрь 22 ( Четверг )  12:02:43
English Azərbaycan

Состоялся очередной раунд азербайджано-турецких политических консультаций. Делегации сторон на переговорах возглавляли заместители глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Турции – Халаф Халафов и Умит Ялчин.

В ходе консультаций обсуждены вопросы усиления взаимодействия в международных организациях, а также в трехсторонних форматах Азербайджан-Турция-Иран,  Азербайджан-Турция-Грузия, Азербайджан-Турция-Туркменистан.

Также была отмечена необходимость повышения совместных усилий по урегулированию Карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана.

Состоялся обмен мнениями по проблемам Ближнего Востока, борьбы с международным терроризмом, решения региональных конфликтов и другим вопросам, вызывающим взаимный интерес. –06D--

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