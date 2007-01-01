

Азербайджано-Турецкие политические консультации 2016 Декабрь 22 ( Четверг ) 12:02:43

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Состоялся очередной раунд азербайджано-турецких политических консультаций. Делегации сторон на переговорах возглавляли заместители глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Турции – Халаф Халафов и Умит Ялчин. В ходе консультаций обсуждены вопросы усиления взаимодействия в международных организациях, а также в трехсторонних форматах Азербайджан-Турция-Иран, Азербайджан-Турция-Грузия, Азербайджан-Турция-Туркменистан. Также была отмечена необходимость повышения совместных усилий по урегулированию Карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана. Состоялся обмен мнениями по проблемам Ближнего Востока, борьбы с международным терроризмом, решения региональных конфликтов и другим вопросам, вызывающим взаимный интерес. –06D--