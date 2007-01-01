Ильхам Алиев назначил послов Азербайджана в Грузии, Беларуси и Бразилии 2016 Декабрь 22 ( Четверг ) 01:00:36

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Президент а Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о назначениях послов Азербайджана в Грузии, Беларуси и Бразилии В частности, Дурсун Айваз оглу Гасанов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом в Грузии. Лятифа Сейфаддин оглу Гандилов получил назначение на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла в Беларуси. Эльхан Полух оглу Полухов стал Чрезвычайным и Полномочным Послом в Бразилии.—06D--