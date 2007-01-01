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Политика 2016

Ильхам Алиев назначил послов Азербайджана в Грузии, Беларуси и Бразилии

2016 Декабрь 22 ( Четверг )  01:00:36
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 Президент а Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о назначениях послов Азербайджана в Грузии, Беларуси и Бразилии

В частности,  Дурсун Айваз оглу Гасанов назначен  Чрезвычайным и Полномочным Послом  в Грузии.

Лятифа Сейфаддин оглу Гандилов получил назначение на должность Чрезвычайного  и Полномочного Посла в Беларуси.

Эльхан Полух оглу Полухов  стал  Чрезвычайным и Полномочным Послом в Бразилии.—06D--

 

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