



Иран обещал Армении инвестиции?

2016 Декабрь 21 ( Среда ) 18:30:26

“Я буду держать под личным контролем крупные иранские инвестиции”, - обещал президент Армении Серж Саркисян, выступая 21 декабря на армяно-иранском бизнес-форуме вместе с иранским президентом Хасаном Рухани.

По его словам, он просил иранского коллегу активизировать иранские инвестиции в Армению.

«Мы ждем эти инвестиции и хотим довести экономический потенциал до уровня очень развитых политических отношений. Мы используем лишь малую часть потенциала в торговле. Есть хороший опыт сотрудничества в энергетике, но нужно распространить его и на другие отрасли», - сказал Саркисян.

Армения предлагает и хорошие возможности для транзита грузов из Ирана на Чёрное море и дальше в Европу. Маршрут «Север – Юг», вдоль которого строится бетонная магистраль – самый короткий путь для этого. Торговля и инвестиции станут ещё эффективнее, если устранить препятствия с перемещением товаров между двумя странами, а также наладить взаимодействие между свободными экономическими зонами на берегу реки Аракс, сказал Саркисян. -02D-