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Политика 2016
Иран обещал Армении инвестиции?

Иран обещал Армении инвестиции?

2016 Декабрь 21 ( Среда )  18:30:26
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“Я буду держать под личным контролем крупные иранские инвестиции”, - обещал  президент Армении Серж Саркисян, выступая 21 декабря на  армяно-иранском бизнес-форуме вместе с  иранским президентом  Хасаном Рухани.

По его словам,  он просил иранского коллегу активизировать иранские инвестиции в Армению.

«Мы ждем эти инвестиции и хотим  довести экономический потенциал до уровня очень развитых политических отношений. Мы используем лишь малую часть  потенциала в торговле. Есть хороший опыт сотрудничества в  энергетике, но нужно распространить его и на другие отрасли», - сказал Саркисян.

 Армения предлагает и хорошие возможности для транзита грузов из Ирана на Чёрное море и дальше в Европу. Маршрут «Север – Юг», вдоль которого строится бетонная магистраль – самый короткий путь для этого. Торговля и инвестиции станут ещё эффективнее, если устранить препятствия с перемещением товаров между двумя странами, а также наладить взаимодействие между свободными экономическими зонами на берегу реки Аракс, сказал Саркисян. -02D-

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