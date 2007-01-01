



Рухани в Ереване призвал к мирному решению в Карабахе

2016 Декабрь 21 ( Среда ) 14:08:30

Прибывший в Ереван с официальным визитом президент Ирана Хасан Рухани, коснулся темы Карабаха.

На совместной пресс-конференции с президентом Армении он сказал, что у нагорно-карабахского конфликта нет военного пути решения.

«Для нас Армения и Азербайджан дружественные страны, и мы надеемся, что станем свидетелями установления мира и стабильности в регионе. Это пойдет на пользу всему региону. У вопроса нет военного решения, и мы хотели бы видеть его решение мирным путем», - сказал Рухани. -02D-