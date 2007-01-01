



Обнародовано независимое заключение государственному бюджету за 2017 год

2016 Декабрь 30 ( Пятница ) 13:49:55

Общественная организация «Помощь экономическим инициативам» (ПЭИ) обнародовала заключение о государственном бюджете на 2017 год, в котором также отражены рекомендации.

По мнению экспертной группы организации, исполнение госбюджета на следующий год будет сопровождаться «большими рисками». Все будет зависеть от реализации экономических реформ, нормализации ситуации в банковском секторе, улучшения инвестиционного и предпринимательского климата, прозрачности и эффективности финансового управления, отмечено в заключении НПО.

Эксперты предлагают правительству обнародовать:

прогнозы доходной части госбюджета по конкретным платежам;

бюджетные обязательства и выплаты SOCAR и пр. крупных государственных организаций;

поступления местных бюджетом по конкретным платежам.

По мнению экспертов ПЭИ, в следующие годы изменения в Налоговый кодекс должны быть внесены не позднее мая.

Предлагается сформировать нормативно-правовую базу, которая будет координировать стратегическое и бюджетное планирование государственных ведомств за 5-тилетний период. В бюджетном процессе необходимо участие гражданского общества.

Эксперты НПО считают, что правительство должно перейти на механизм бюджетного планирования, нацеленный на конкретные результаты в учетом индикаторов эффективности и качества.

Кроме этого, эксперты предлагают недопустить роста долгового бремени госбюджета за счет хозрасчетных государственных компаний. Это приводит к тому, что государство теряет финансовые возможности для улучшения социального состояния населения.

В документе отражены также прочие предложения по улучшению бюджетного процесса. Он представлен на рассмотрение правительства. 08D