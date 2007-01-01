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Экономика и финансы 2016
Наблюдательный совет ГНФАР одобрил проекта нефтяного фонда

Наблюдательный совет ГНФАР одобрил проекта нефтяного фонда

2016 Декабрь 30 ( Пятница )  13:34:44
English Azərbaycan

Накануне состоялось заседание Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда Азербайджана. 

В ходе заседания под председательством премьер-министра Артура Расизаде, был обсужден проект бюджета ГНФАР на 2017 год, говорится в пресс-релизе фонда.

Члены наблюдательного совета одобрили представленный исполнительным директором ГНФАР проект бюджета, в том числе основные направления использования средств Фонда (включая инвестиционную политику) и смету расходов структуры и рекомендовали их на утверждение президента Азербайджана.

При этом в сообщении не раскрываются параметры бюджета ГНФАР.—06D--

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