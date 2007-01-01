



Наблюдательный совет ГНФАР одобрил проекта нефтяного фонда

2016 Декабрь 30 ( Пятница ) 13:34:44

Накануне состоялось заседание Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда Азербайджана.

В ходе заседания под председательством премьер-министра Артура Расизаде, был обсужден проект бюджета ГНФАР на 2017 год, говорится в пресс-релизе фонда.

Члены наблюдательного совета одобрили представленный исполнительным директором ГНФАР проект бюджета, в том числе основные направления использования средств Фонда (включая инвестиционную политику) и смету расходов структуры и рекомендовали их на утверждение президента Азербайджана.

При этом в сообщении не раскрываются параметры бюджета ГНФАР.—06D--