



Пробные поезда на грузинском участке БТК

2016 Декабрь 30 ( Пятница ) 12:47:12

Работа на грузинском участке железной дороги Баку-Тбилиси-Карс близится к завершению.

Как говорится в сообщении ЗАО «Азербайджанские железные дороги», уже состоялись пробные поездки локомотивов, работающих на дизельном топливе. Они могут двигаться на всем протяжении пути беспрепятственно.

На днях на станции Ахалкалаки состоялась апробация смены грузового вагона со стандарта 1520 мм на узкоколейную турецкую линию – 1435 мм.

Состоялся также эксперимент по перекладыванию 40-тонным краном многотонного контейнера из вагона в вагон.

Строительство железной дороги Баку-Тбилиси-Карс началось в 2007 г. Пуск дороги в эксплуатацию ожидается в первой половине 2017 года. -03D-