



Во сколько обойдется в 2017 г. содержание госаппарата?

2016 Декабрь 28 ( Среда ) 12:55:15

Президент Ильхам Алиев подписал указ о применении закона «О госбюджете Азербайджана на 2017 год».

В нем определены среди прочих расходов и ассигнования на содержание органов исполнительной и законодательной власти.

Как передает Turan, в целом в 2017 году на содержание органов законодательной и исполнительной власти выделено 558 млн. 339 тыс. 828 манат.

Содержание Администрации президента в следующем году обойдется в 76 млн. 361 тыс. 158 манат, Милли Меджлиса 23 млн. 940 тыс. 764 манат, Кабинета министров 10 млн. 23 тыс. 891 манат.

Бюджетные расходы на содержание МИД составят 9 млн. 963 тыс. 208 манат, министерство культуры и туризма - 5 млн. 80 тыс. 944 манат, министерство здравоохранения - 2 млн. 111 тыс. 158 манат, министерство образования - 9 млн. 292 тыс. 955 манат, АСАН- хидмет - 21 млн. 165 тыс. 309 манат.

ЦИК в 2017 году выделят 2 млн. 338 тыс. 626 манат. Содержание окружных избирательных комиссий обойдется в 7 млн. 554 тыс. 244 манат. На уточнение избирательных списков выделено 6 млн. 138 тыс. 794 манат.

На содержание аппарата Омбудсмена потратят 1 млн. 898 тыс. 344 манат, судебно-правового совета 646 тыс. 920 манат.

На международную деятельность и членские взносы в международных организациях из госбюджета потратят 229 млн. 69 тыс. 761 манат. На членские взносы в международных финансово-кредитных организациях и общественно-политических организациях выделяется 55 млн. манат. На международную деятельность и на другие мероприятия такого рода выделено 20 млн. манат.

Оборонные расходы в целом составят 2 млрд. 642 млн. 92 тыс. 672 манат, в том числе на Минобороны 1 млрд. 102 млн. 561, 773 тыс. манат.

На национальную безопасность выделено в целом 111 млн. 929,106 тыс. манат, в том числе на содержание Государственной службы безопасности 93 млн. 752,960 тыс. манат, на Службу внешней разведки 18 млн. 176,146 тыс. манат.

На содержание министерства оборонной промышленности будет потрачено 4 млн. 341 тыс. 229 манат. Министерству оборонной промышленности для прикладных исследований в сфере обороны и безопасности выделено 2 млн. 642,144 тыс. манат.

Расходы на специальные проекты и мероприятия оборонного назначения составят 1 млрд. 254 млн. 504 тыс. манат.

На содержание правоохранительных органов в 2017 году в целом выделено 927 млн. 537 тыс. 843 манат, в том числе - МВД 412 млн. 507,111 тыс. манат, Главное управление внутренних войск - 152 млн. 564,939 тыс. манат.

На содержание МЧС выделено 141 млн. 329,976 тыс. манат, Особой службы государственной охраны - 88 млн. 411,919 тыс. манат, Генпрокуратуры - 48 млн. 62,832 тыс. манат, Военной прокуратуры 10 млн. 34,033 тыс. манат. –71D-