



Глава государства утвердил закон о госбюджете 2017 года

2016 Декабрь 28 ( Среда ) 12:05:11

Президент Ильхам Алиев утвердил закон о государственном бюджете страны на 2017 год, принятый парламентом 16 декабря.

Расходы госбюджета по сравнению с прогнозными заданиями 2016 года сократились более чем на 10%.

Дефицит бюджета составил 645 млн. манат (370 млн. долларов).

Доходы госбюджета в 2017 году прогнозируются на уровне 15 млрд. 955 млн. манат (9,05 млрд. долларов по текущему курсу). Сокращение , по сравнению с 2016 годом составило 867 млн. манат (492 млн. долларов) или 5,2%.

Расходы госбюджета прогнозируются на уровне 16 млрд 600 млн манат (9 млрд 420 млн долларов), что составляет 27% ВВП страны.

Сокращение расходов, по сравнению с 2016 годом, составит 1 млрд 895 млн. манат (1 млрд 75 млн долларов) или 10,2% , по сравнению с 2016 годом.

Прогнозные данные госбюджета сформированы из расчета 40 долларов за баррель нефти. Трансферты из Государственного нефтяного фонда прогнозируются на уровне 6 млрд 100 млн манат (3 млрд 461 млн долларов), что меньше 2016 года на 1 млрд 515 млн манат (860 млн долларов) или 19,9%.

В целом, удельный вес поступлений от нефти составляет 49,2% (7 млрд 855 млн манат (4 млрд 457 млн долларов). Это на 14,9% ниже 2016 года.

Расходы на оборону прогнозированы на уровне 2,8 млрд манат (1,6 млрд долларов), что составляет 16,7% от всех расходов госбюджета. По сравнению с 2016 годом, это больше на 2,9%.

Рост ВВП прогнозируется на уровне 1% и составит 61,4 млрд. манат (34,9 млрд. долларов).

Инфляция на 2017 год прогнозируется на уровне 7,3%.—06D-