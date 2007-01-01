



В Баку прошло заседание Госкомиссии по сотрудничеству с Ираном

2016 Декабрь 27 ( Вторник ) 16:08:47

Сегодня в Баку прошлом 11 заседание Азербайджано-Иранской государственной комиссии по сотрудничеству в экономической, торговой и гуманитарной сферах. В работе комиссии принимал участие министр связи и информационных технологий Ирана Махмуд Ваези.

Отмечая, проделанную за последнее время работу министр экономики Шахин Мустафаев сказал, что с азербайджанской стороны проделана большая работа по строительству железной дороги, соединяющей железнодорожные системы Азербайджана и Ирана, сдана в эксплуатацию линия электропередач Имишли-Парсабад. Ведется строительство совместного автомобильного завода в Нефтчалинском промышленном квартале, фармацевтического завода в Пираллахинском промышленном парке.

Министр экономики отметил, что в начале января делегация азербайджанских бизнесменов посетит Тебриз и Ардабиль.

В Азербайджане действует около 400 компаний с участием Иранского капитала, которые вложили в экономику $2,5 млрд. За 11 месяцев этого года товарооборот между Азербайджаном и Ираном вырос на 60%.

Правительственную делегацию сопровождает 130 бизнесмен из Ирана. В рамках заседания Государственной комиссии состоялся также бизнес форум. --08В--