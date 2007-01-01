



Прожиточный минимум должен быть в два раза выше – эксперт

2016 Декабрь 28 ( Среда ) 12:20:06

Если вести расчеты по нормальным индикаторам, то прожиточный минимум должен быть в два раза выше, чем нынешний, считает экономист Натиг Джафарли.

Как передает Turan, он отметил, что нынешняя система расчетов прожиточного минимума устарела, индикаторы остались с советских времен.

«Индикаторы не меняют, цифры является политическими, а не экономическими. Если прожиточный минимум будет в два раза выше, чем нынешний, то правительству нужно будет соответственно повышать минимальную пенсию, минимальную заработную плату», сказал он.

Прожиточный минимум на 2017 год установлен на уровне 155 манат, для работоспособного населения 164,5 манат, для пенсионеров 130,2 манат, для детей 136,6 манат.

Отметим, что прожиточный минимум определяется из расчета общей стоимости минимальной потребительской корзины и обязательных выплат. --71D--