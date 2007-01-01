



Билеты в Мешхед есть, а вот пассажиров нет

2016 Декабрь 28 ( Среда ) 13:12:17

С 29 декабря скоростной поезд Нахчыван-Мешхед-Нахчыван начнет действовать. Осуществлять перевозку пассажиров поезд будет дважды в неделю – в четверг и в воскресенье. Данную информацию распространил отдел по связям с общественностью ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

Состав из трех вагонов и 108-ми мест проедет через Нахчыван, Джульфу, Тебриз, Тегеран и Мешхед. Стоимость билета в один конец составляет 40 швейцарских франков (1 CHF - 1,713 AZN). Продажа билетов на железнодорожных станциях Нахчывана и Джульфы началась с 24 декабря, продажа билетов осуществляется за наличные, еще не завершены работы по организации электронных билетов.

Начальник управления по пассажиро и грузоперевозкам ООО «Нахчыванские железные дороги» Мубариз Аллахвердиев сказал Turan, что по информации на 27 декабря, пока никто не обращался в связи с покупкой билетов.

«Ничего не могу сказать в связи с потребностью в билетах по данному маршруту, поскольку билетов мы еще не продавали. Однако в любом случае поезд 29 декабря отправится в путь».

Внутри Нахчывана действуют два поезда ( 951/952 Oрдубад-Шарур пассажиро/грузовой и 953/954 Шарур-Джульфа пассажирский поезд). По обоим направлениям движутся 2 поезда, в составе которых 2 вагона, на летний период предусмотрены еще 4 вагона. Наряду с жителями Нахчывана эти вагоны будут служить и для военнослужащих.

Цены на билеты регулируются Тарифным советом, однако в решениях Совета (http://www.tariffcouncil.gov.az/?/az/resolution/view/87) информации об этом нет.

В Мешхед поезд прибудет 29,5-30 часов. В поезде пассажирам будет подаваться чай за плату.

Международные пассажироперевозки между НАР и Ираном осуществляются на основе подписанного в Тегеране 23 февраля 2016 года Рамочного соглашения между правительствами Азербайджана и ИРИ. -- 08B--