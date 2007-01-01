



Некоторые банки заинтересованы в формировании черного рынка - Губад Ибадоглу

2016 Декабрь 27 ( Вторник ) 12:21:55

Манат все еще не обрел своего реального курса, и Центробанк потерял еще один год, считает экономист Губад Ибадоглу.

Как передает Turan, эксперт отметил, что в этой связи «болезнь» маната имеет воздействие на все другие сферы экономики.

«Возросли опасения по манату и национальная валюта вступает в новый год с тремя курсами (курс на основе валютного аукциона, курс коммерческих банков и курс на черном рынке)», сказал он.

Г.Ибадоглу отметил, что соответствующие органы не смогли ликвидировать черный рынок, так как курс в банках нереален и продажа валюты нелиберальна.

«Самое главное в том, что коммерческие банки сами стали поставщиками валюты на черный рынок и крупные валютные операции проводят именно там. Черный рынок нужен самим банкам, потому они заинтересованы в формировании такого рынка», считает экономист.

По его мнению, пока не установлен реальный курс маната, черный валютный рынок будет существовать.

«Поэтому соответствующие органы вместо траты сил на борьбу с черным рынком, лучше бы сосредоточились на подготовительной работе к плавающему курсу, так как другой альтернативы нет», сказал он. --71D--