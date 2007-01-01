



Азербайджан готовит налоговую амнистию

2016 Декабрь 26 ( Понедельник ) 18:19:50

С 1го января в Азербайджане начнется налоговая амнистия, которая затронет более 42 тысяч человек.

Как сообщил в понедельник на брифинге начальник управления по анализу налоговых преступлений Минналогов Зейналабдин Мамедзаде, амнистия будет осуществлена в рамках законопроекта, который вынесен на пленарное заседание парламента. После его принятия будет возможно списать налоги 44 тысячам налогоплательщиков, сказал Мамедзаде.

По его словам, это позволит стимулировать предпринимательство, поддержать предпринимателей, повысить экономическую активность.

Касаясь суммы средств, которые государство готовится списать, Мамедзаде назвал долги в размере 624 млн. манат. Что касается характера долгов, то будут списаны начисленные проценты и часть финансовых санкций. При погашения в течение января 2017 года 30% санкций, 70% будет списано автоматически.

По процентным задолженностям будет списано более 386 млн. манат, включая задолженности госсектора на 125 млн. манат.

Всего будет списано налоговых санкций 13 780 налогоплательщикам на общую сумму в 234 млн. манат. Общая налоговая задолженность по стране составляет более 1,5 млрд. манат. -02D-