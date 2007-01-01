



Наличный расчет при покупке маркированных товаров стал законным

2016 Декабрь 27 ( Вторник ) 13:09:39

Президент Ильхам Алиев подписал 23-го декабря указ о внесении изменения в Правила регулирования оборота товаров, подлежащих маркировке акцизными марками. Документом предусмотрен наличный расчет с 1-го января 2017 года при покупке спиртных напитков и табачных изделий в розничной торговле.

В декабре прошлого года был введен запрет на продажу с января этого года в оптовой и розничной продаже товаров, подлежащих маркировке акцизными марками за наличные деньги. Но эта система не сработала с первого же дня. По мнению экспертов, тому было несколько объективных и субъективных причин: во многих торговых объектах отсутствовали ПОС-терминалы, у покупателей не было пластиковых карт, а некоторые торговые объекты вовсе саботировали процесс.

Поэтому Министерство налогов, которое контролировало процесс, неформально смирилось с этим. А теперь, спустя год, внесено изменение в президентский указ. --08D--