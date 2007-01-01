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Экономика и финансы 2016
Наличный расчет при покупке маркированных товаров стал законным

Наличный расчет при покупке маркированных товаров стал законным

2016 Декабрь 27 ( Вторник )  13:09:39
English Azərbaycan

Президент Ильхам Алиев подписал 23-го декабря указ о внесении изменения в Правила регулирования оборота товаров, подлежащих маркировке акцизными марками.  Документом предусмотрен наличный расчет с 1-го января 2017 года при покупке спиртных напитков и табачных изделий в розничной торговле.

В декабре прошлого года был введен запрет на продажу с января этого года  в оптовой и розничной продаже товаров, подлежащих маркировке акцизными марками за наличные деньги. Но эта система не сработала с первого же дня. По мнению экспертов, тому было несколько объективных и субъективных причин: во многих торговых объектах отсутствовали ПОС-терминалы, у покупателей не было пластиковых карт, а некоторые торговые объекты вовсе саботировали процесс.

Поэтому Министерство налогов, которое контролировало процесс, неформально смирилось с этим. А теперь, спустя год, внесено изменение в президентский указ.   --08D--

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