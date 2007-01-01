



Госнефтефонд должен информировать общественность об использовании золотых запасов – экономист

2016 Декабрь 26 ( Вторник ) 13:20:07

Золото является достоянием народа и потому общественность должна быть информирована о его использовании, считает экономист Самир Алиев.

Как передает Turan, экономист, отреагировав на комментарии Госнефтефонда по поводу информации Всемирного Совета по золоту об уменьшении золотых запасов Азербайджана на 1,03 тон (с 30,2 до 29,1 тон), отметил, что комментарии фонда неудовлетворительны.

Напомним, что Госнефтефонд заявил, что золото вообще не продавалось. В сообщении фонда было указано, что эти золотые запасы принадлежат не Центробанку, а Госнефтефонду. В свое время фонд для надежного сохранения золота хранил их в Центробанке. После сдачи в эксплуатацию нового здания фонда было принято решение о перемещении золота из Центробанка в здание Госнефтефонда. Поэтому значительная часть золота была вывезена и это было отражено в документах Центробанка.

Подвергая сомнению заявление фонда, экономист С.Алиев отметил, если было изъято золото, то уменьшение должно было быть соответствующим, а не всего 1,03 тон.

«Здание фонда было сдано в эксплуатацию два года назад. Почему только теперь они перемещают золото?», сказал С.Алиев. --71D--