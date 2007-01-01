



SOCAR и BP подписали соглашение о разработке АЧГ до 2050 года

2016 Декабрь 23 ( Пятница ) 16:36:44

23 декабря в Баку между SOCAR (госнефтекомпания) Азербайджана и Международной операционной компанией (АМОК), оператором которой является BP, подписано соглашение о принципах дальнейшей разработки нефтяных месторождений «Азери-Чыраг-Гюнешли» до 2050 года.

Документ о намерениях подписали президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев и региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гордон Бирелл.

Документ определяет основные коммерческие условия дальнейшей разработки АЧГ и позволяет завершить в течение ближайших месяцев переговоры и подготовить полностью согласованные соглашения.

“Мы уже длительное время ведет переговоры с зарбужеными партнерами по АЧГ. В ближайшее время полностью согласуем все документы.

АЧГ представляют очень важное значение для Азербайджана. Это символ нашей нефтяной промышленности”, - заявил президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев.

В свою очередь, исполнительный директор BP Боб Дадли сказал:

“Это знаменательный день для Азербайджана, SOCAR и АМОК.

Создаются большие возможности для продолжения успешного партнерства до середины века. Мы в 1994 году начали разработку АЧГ на новом этапе развития энергетической истории этой страны. BP горда быть частью этого долгосрочного партнерства».

Как подчеркнул региональный президент BP Гордон Бирелл, эта компания, будучи оператором АЧГ, удовлетворена возможностью и далее вести безопасную и эффективную разработку этого месторождения мирового уровня.

«Это соглашение откроет путь будущим инвестициям и проектам, а также приведет собой тысячи новых рабочих мест», - сказал он.

На АЧГ ежесуточная добыча составляет 620 000 баррелей. Запасы месторождения оцениваются примерно в 1млрд. тонн нефти.

Акционерами АМОК являются : BP, SOCAR, “Chevron”, “İNPEX”, “Statoil”, “ExxonMobil”, “TPAO”, “İTOCHU” и “ONGC Videsh”.

АЧГ находится в 100 км. восточнее Баку в Каспийском море. Это самое большое нефтяное месторождение, разрабатываемое на Каспии, охватывая 432 кв. км.

Оно находится на глубине моря 120-170 м. Продуктивные пласты составляют 2000-3500 м.

Нынешний контракт о долевом разделе добычи на АЧГ был подписан в 1994 году сроком на 30 лет.

Добыча началась в ноябре в 1997 году. До сих пор добыто 3 млрд. баррелей. В проект было вложено 33 млрд. долларов.

Новое соглашение предусматривает разработку глубоких пластов месторождения, которые до сих пор не разрабатывались. Точных данных об извлекаемых запасах глубоких пластов пока нет. По оценкам специалистов, речь идет о сотнях миллионов тонн нефти. –06D--