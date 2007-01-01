



С января вырастут налоги за неиспользование земель

2016 Декабрь 25 ( Воскресенье ) 14:05:11

С 1-го января в Азербайджане вступает в силу новый налог – 1сотка/манат за неиспользование сельскохозяйственных земель.

Как сообщили Turan в Министерстве сельского хозяйства, подготовлен проект «Критерий и правил в определении использования по назначению и невозможности использования по назначению сельскохозяйственных земель». Документ подготовлен в целях применения изменений в Налоговый кодекс по налогообложению неиспользуемых сельскохозяйственных земель.

Земли, используемые по их назначению, а также не пригодные к использованию по объективным причинам (отсутствие ирригации, мелиорации и пр. агротехнических условий) облагаются налогом в размере 0,06 манат за 1 условный бал. --08D--