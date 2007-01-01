



Торговая “дочка” SOCAR будет поставлять нефть и сжиженный газ в Польшу

2016 Декабрь 25 ( Воскресенье ) 14:10:17

SOCAR Trading (торговая «дочка» SOCAR) займется поставками нефти и сжиженного газа в Польшу, говорится в сообщении посольства Азербайджана в Варшаве.

«SOCAR Trading и польская нефтяная компания Lotos достигли договоренности по транспортировки нефти в Польшу, а также по поставкам сжиженного природного газа (LNG, LiquifiedNatural Gas) и сжиженного газа (LPG, Liquified Petroleum Gas пропан-бутан) на морской терминал в Гданьске, расположенный на севере этой страны», – отмечается в информации.

По данным посольства, данная договоренность была достигнута в ходе встречи представителей двух компаний, состоявшейся в Варшаве в рамках проведения 7-го заседания азербайджано-польской межправкомиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству (18-21 декабря).

Министр энергетики Натиг Алиев, являющийся сопредседателем МПК с азербайджанской стороны, в своем выступлении пригласил польские компании в Азербайджан, отметив, что республика открыта для иностранных инвестиций и есть много областей и проектов, в которые могли бы инвестировать компании из Польши.

SOCAR Trading SA начала свою деятельность в декабре 2007 года. Компания занимается операциями по продаже нефти и газа на международных рынках.—0--