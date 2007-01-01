AZ

RU

EN





 
Экономика и финансы 2016
Представлен сайт www.azexport.az

Представлен сайт www.azexport.az

2016 Декабрь 23 ( Пятница )  11:29:14
English Azərbaycan

Накануне, 20-го декабря в Баку состоялась презентация сайта azexport.az, платформы для продажи товарах азербайджанского происхождения на внешних и внутренних рынках.

Будучи интегрированным с популярными электронными торговыми платформами all.biz, alibaba.com и др., Azexport.az делает Азербайджанскую продукцию доступной для потенциальных покупателей в любой точке мира, отмечено в сообщении управляемого Центра анализа экономических реформ и коммуникации.

Для осуществления данной миссии ведущие мировые и местные транспортно-логистические компании интегрировались в Azexport.az. Azexport.az. Сайт обеспечивает быстрое и безопасное осуществление платежа для владельцев карт VISA, Master Card и American Express.

В настоящее время на сайте представлена информация о товарах свыше 90 местных компаний.

Ресурс Azexport.az  создан согласно распоряжению президента Ильхама Алиева от 21 сентября 2016 года «О создании единой базы данных товаров, производимых в Азербайджанской Республике».  --08D--

КОММЕНТАРИИ

 





(ru) Все права защищены! © 2007 - Contact online news : При использовании материалов активная гиперссылка на www.contact.az обязательна
(en) All rights reserved! © 2007 - Contact online news : When reprinting, active hyperlink on www.contact.az required. 		 
Powered by © Contact Online news, 2007 - 
Email: editor.contact.az@gmail.com