



Через год после девальвации – Центробанк не достиг своих целей, Самир Алиев

2016 Декабрь 23 ( Пятница ) 11:20:40

Центробанк Азербайджана не достиг целей, которые объявлял во время перехода на плавающий курс национальной валюты 21 декабря 2015 года, считает экономист Самир Алиев.

Как передает Turan, на своем профиле в социальной сети Facebook, касаясь итогов прошедшего года с перехода на плавающий курс маната, эксперт напомнил, что Центробанк поставил перед собой три цели – сбалансирование платежного баланса, сохранение на критическом уровне валютных запасов страны, обеспечение международной конкурентоспособности национальной экономики.

С.Алиев отметил, что не удалось сохранить валютные запасы на критическом уровне. Центробанк для удержания курса маната пожертвовал 20% запасов и за прошедший год валютные резервы сократились с 5 млрд. до 4 млрд. долларов.

Не была обеспечена международная конкурентоспособность национальной экономики. Он подчеркнул, что уровень внешней торговли показывает, что экспорт в ненефтяном секторе не только не повысился, а наоборот сократился. За 11 месяцев внешнеторговый оборот сократился на 23,4% - 347 млн. долларов.

Не удалось сбалансировать также и платежный баланс. За девять месяцев 2016 года дефицит в текущих операциях платежного баланса составил 1,1 млрд. долларов, тогда как до перехода на плавающий курс дефицит составлял 222,5 млн. долларов. Общий дефицит за прошедший год составил 9,141 млрд. долларов. «Если не учесть некоторые технические процедуры, с точки зрения финансовой стабильности ничего фундаментального не произошло. Курс валюты устанавливается не на основе итогов валютного аукциона, а по усмотрение Центробанка, что дает основание говорить, что нынешняя курсовая политика ничем не отличается от предыдущей политики. Продажа валюты проводится не на открытой валютной бирже, а на закрытой платформе «Bloomberg», что стало причиной сокращения участников рынка», сказал он. --71D--