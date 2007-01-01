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Экономика и финансы 2016
О закрытии филиалов заявили еще 3 иностранные компании

О закрытии филиалов заявили еще 3 иностранные компании

2016 Декабрь 23 ( Пятница )  11:58:37
English Azərbaycan

Сегодня посредством Министерства налогов о закрытии филиалов объявили еще три иностранные компании.

Компания "Wenaas Caspian" является главным подразделением крупнейшего поставщика спецодежды в Европе - "KWINTET AS". Она работала в Азербайджане с 1999 года.

Сервисная компания “Black Gold İnternational Oil FZCO” (Объединенные арабские эмираты), действовала в Азербайджане с 2007 года и косвенно относилась к группе компаний “Azersun Holding”. Ее руководителя (Koksel Kırtanır) представляет ряд компаний этой группы (Middle East Petroleum FZE, Access Trans, Qafqaz Trans Service).

О закрытии заявил также филиал Гонг Конгской компании “Velosi (HK) Limited”). Эта компания работала в Азербайджане с 2004 года.  --08D--

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