

Пассажирская авиакомпания “BUTA AIRWAYS” включена в структуру AZAL 2016 Декабрь 21 ( Среда ) 11:08:36

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Кабинет министров включил пассажирскую авиакомпанию “BUTA AIRWAYS” в структуру государственного ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» со статусом подчиненной структуры. Глава пресс-службы AZAL Паша Кесамански сказал Turan, что “BUTA AIRWAYS” будет действовать самостоятельно от головной структуры ЗАО. Структура AZAL утверждена в апреле 2008 года. В него входят 6 аэропортов, пассажирский и грузовой авиакомпании «Азербайджанские Авиалинии», Национальная академия авиации, авиакомпания “Azalaqro”, Управление авиационной безопасности, Управление горюче-смазочных материалов “AZALİOL”, Управление воздушного движения “Azalaeronaviqasiya”. AZAL имеет представительства в ряда странах мира. --08D--