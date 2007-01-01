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Экономика и финансы 2016
Пассажирская авиакомпания “BUTA AIRWAYS” включена в структуру AZAL

Пассажирская авиакомпания “BUTA AIRWAYS” включена в структуру AZAL

2016 Декабрь 21 ( Среда )  11:08:36
English Azərbaycan

Кабинет министров включил пассажирскую авиакомпанию “BUTA AIRWAYS” в структуру государственного ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» со статусом подчиненной структуры.

Глава пресс-службы AZAL Паша Кесамански сказал Turan, что “BUTA AIRWAYS” будет действовать самостоятельно от головной структуры ЗАО.  

Структура AZAL утверждена в апреле 2008 года. В него входят 6 аэропортов, пассажирский и грузовой авиакомпании «Азербайджанские Авиалинии», Национальная академия авиации, авиакомпания “Azalaqro”, Управление авиационной безопасности, Управление горюче-смазочных материалов “AZALİOL”, Управление воздушного движения “Azalaeronaviqasiya”. AZAL имеет представительства в ряда странах мира.  --08D--

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