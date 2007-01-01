В «Ичери-Шехер» открылся Театр марионеток

В «Ичери-Шехер» открылся Театр марионеток2016 Декабрь 24 ( Суббота ) 14:08:45
Сегодня в историко-архитектурном заповеднике «Ичери-Шехер» в исторической части Баку с участием президента Ильхама Алиева состоялась церемония открытия Театра марионеток, сообщает сайт главы государства.
Отметим, что Театр марионеток на улице Асафа Зейналлы, действует под руководством художника, дизайнера, режиссера Тарлана Горчу.
В театре уже состоялись пробные показы спектакля «Лейли и Меджнун», и, по отзывам зрителей, представление этой восточной поэмы в исполнение марионеток удалось. –06D--