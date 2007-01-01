

В «Ичери-Шехер» открылся Театр марионеток 2016 Декабрь 24 ( Суббота ) 14:08:45

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Сегодня в историко-архитектурном заповеднике «Ичери-Шехер» в исторической части Баку с участием президента Ильхама Алиева состоялась церемония открытия Театра марионеток, сообщает сайт главы государства. Отметим, что Театр марионеток на улице Асафа Зейналлы, действует под руководством художника, дизайнера, режиссера Тарлана Горчу. В театре уже состоялись пробные показы спектакля «Лейли и Меджнун», и, по отзывам зрителей, представление этой восточной поэмы в исполнение марионеток удалось. –06D--