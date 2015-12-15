



Новый фильм саги "Звездные войны" в первый уикенд собрал $290 млн

2016 Декабрь 21 ( Среда ) 16:25:11

Спин-офф киносаги "Звездные войны" - фильм "Изгой-один" - за первые прокатные выходные собрал по всему миру 290,5 млн долларов.

Большую часть сборов - 155 млн долларов - обеспечили зрители США и Канады, свидетельствуют данные компании по анализу кассовых сборов Exhibitor Relations.

В прошлом году премьера предыдущего, седьмого фильма саги "Звездные войны: Пробуждение силы" собрала за первый уикенд 529 млн долларов, побив рекорд мировых сборов.

В Британии "Изгой-один: Звездные войны. Истории" за минувшие выходные принес создателям примерно 16,8 млн фунтов (20,8 млн долларов)

В России, согласно прогнозам издания "Бюллетень кинопрокатчика", сборы за первый уикенд должны составить порядка 400 млн рублей (около 6,57 млн долларов).

В Китае и Южной Корее фильм еще не вышел.

По словам аналитика компании comScore Пола Дергабидиана, новая лента, посвященная миру "Звездных войн", оправдала ожидания критиков.

Основываясь на успехе "Изгоя" и "Пробуждения силы", аналитик полагает, что следующий фильм саги может стать самым кассовым за всю историю кинематографа.

Самыми успешными с коммерческой точки зрения фильмами в истории кино по-прежнему остаются две картины Джеймса Кэмерона - "Аватар" 2009 года, собравший почти 2,8 млрд долларов, и "Титаник" 1997 г., собравший 2,19 млрд долларов.

Фильм "Пробуждение силы" принес создателям около 2,07 млрд долларов.

Первый фильм киноэпопеи "Звездные войны" вышел в прокат в мае 1977 года и имел колоссальный кассовый успех.

Снятый кинокомпанией LucasFilm "Изгой-один"- первый спин-офф знаменитой космической саги (ответвление сюжета, расширяющее ее канон).

Фильм британского режиссера Гарета Эдвардса посвящен группе бойцов Сопротивления, которые пытаются украсть чертежи "Звезды смерти".

Действие картины разворачивается до событий первого фильма Джорджа Лукаса - "Звездные войны: Эпизод IV - Новая надежда".

Главные роли в "Изгое-один" исполнили Фелисити Джонс (Джин Эрсо) и Риз Ахмед (Бодхи Рук).

Студия LucasFilm, которую четыре года назад за 4 млрд долларов купила корпорация Disney, планирует и дальше выпускать продолжения саги в духе "Изгоя-один".

Выход следующего фильма саги - "Эпизод VIII" - запланирован на декабрь будущего года. Он станет продолжением внутренней хронологии фильмов.

Его режиссером стал Райан Джонсон, снявший картину "Петля времени" 2012 года.