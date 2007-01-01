Э. Сулейманов и М.Мамедов – исполнители указаний властей, Г. Гаджибейли

2016 Декабрь 22 ( Четверг ) 14:55:13

Нет оснований ставить под сомнение серьезность расследования прокуратуры Милана о коррупции итальянского депутата Лука Волонте , конкретно о получении им около 2,5 млн. евро от азербайджанских депутатов.

Об этом заявила бывший член парламентской делегации Азербайджана в Парламентской Ассамблее Совета Европы Гюльтекин Гаджибейли, в интервью программе «Çətin sual» агентства Turan.

Гаджибейли отметила, что азербайджанские власти столкнулись с серьезными разоблачениями и выйти сухими из воды им не удастся.

Гаджибейли подчеркнула, что знает Л.Волонте, как человека с плохой репутацией и убедилась в этом, когда он в свое время пытался стать председателем Партии народов Европы, членом которой была и Гаджибейли.

«Волонте - человек с плохой репутацией и не случайно, что разоблачение началось именно с него», считает Г.Гаджибейли.

Она напомнила, что азербайджанское руководство очень болезненно отнеслось к докладу Кристофера Штрассера о политзаключенных в Азербайджане, и мобилизовало все силы, чтобы провалить его.

«Не все шаги были нелегальными, но я не думаю, что легальных шагов было достаточна, чтобы провалить доклад Штрассера, ибо ситуация с правами человека в Азербайджане плачевная и весь мир говорит об этом»,- сказала она.

Провалить доклад Штрассера удалось лишь «икорной политике».

«Я уверена, что Азербайджан имеет лоббистов в Совете Европы, стоящих даже выше Волонте»,- сказала она.

В их числе Гаджибейли считает президента ПАСЕ Педро Аграмунта.

Аграмунт как в качестве содокладчика ПАСЕ по Азербайджану, так и в качестве президента этой организации постоянно сотрудничал с политическим руководством Азербайджана и закрывал глаза на имеющиеся в стране проблемы с правами человека и демократическими принципами.

«Думаю, что всплывут факты, касающиеся других членов ПАСЕ»,- заявила она.

Если бы в Азербайджане действительно было правовое государство, то Генпрокуратура раньше всех отреагировала бы на эти факты.

«Как и в других случаях, и на этот раз никакой реакции нет, но на самом деле речь идет об очень серьезном уголовном факте. Это большой удар по дипломатическому имиджу государства, по имиджу парламента страны.

Генпрокуратуре следовало бы возбудить уголовное дело по данному факту и допросить двух депутатов, имена которых упоминаются в этом деле», - подчеркнула бывший депутат.

По ее мнению, есть причины, что Генпрокуратура не реагирует на этот факт, так как эти два депутата не по своей инициативе занимались подобными вещами.

«Они были только исполнителями лоббистской деятельности, проводимой властями страны. Естественно, что заказчиком этого являются власти страны», - подчеркнула она. –71D-