Новая резкая девальвация маната неизбежна - эксперт

2016 Декабрь 21 ( Среда ) 18:30:12

В корне тяжелой ситуации в финансово-банковском секторе страны - незаконное использование валютных резервов Центробанка со стороны Международного банка Азербайджана. Такое мнение в интервью программе Cətin Sual агентсства Turan высказал финансовый эксперт Гулу Ибрагимли.

Кроме того, Центробанк выделил еще 2 млрд. манат кредита SOCAR. «Эти шаги нарушили баланс ЦБА. Использование средств ЦБА для спасения МБА и госнефткомпании, создали риски всему финансовову сектору страны», - считает он.

По мнению эксперта, дальнейшее выделение средств на спасение Межбанка приведет к еще более тяжким последствиям. «ЦБА специально создает дефицит инвалюты на банковском и черном рынках, чтобы создать основу для новой резкой девальвации маната», - сказал эксперт. –03С06--