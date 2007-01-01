Необходимо отказаться от морских эстакад – Мирвари Гахраманлы

2016 Декабрь 20 ( Вторник ) 18:43:47

Ответственность за гибель людей в результате обрушения морской эстакады на Каспии ложится на работодателя, который обязан создать безопасные условия труда. Такое мнение в интервью программе Cətin sual агентства Turan высказала глава Комитета защиты прав нефтяников Мирвари Гахраманлы, комментируя трагедию 15 декабря на Каспии.

По ее словам, эстакада протяженностью 150 м. была в аварийном состоянии и подлежала либо демонтажу, либо капитальной реконструкции.

Именно аварийная эстакада потянула за собой и прикрепленный к ней жилой вагон, где находились 10 нефтяников.

Согласно Трудовому кодексу, общественный надзор за ситуацией должны осуществлять профсоюзы. Однако в Азербайджане профсоюзы находятся на службе у работодателя.

Комитет профсоюзов нефтяной и газовой промышленности, в котором состоят 80 тысяч человек, даже не имеет своего сайта.

Трудовые инспекции не обладают реальными полномочиями, не говоря уже об осуществлении контроля на предприятиях SOCAR.

Аварии, повлекшие гибель людей, остаются безнаказанными. В прошлом году после пожара на платформе на месторождении «Гюнешли» в декабре 2015 г., где погибло более 30 нефтяников, никто не был привлечен к ответственности.

Гахраманлы указал на некомпетентность и проведения спасательных работ со стороны МЧС. «Сейчас авария случилась на мелководье, однако из-за некомпетентного проведения спасательных работ, тела моряков найти не могут, несмотря на привлечение огромного количества техники и живой силы», - сказала она.

Гахраманлы считает необходимым полный отказ от эстакад в море и перейти на глубоководные платформы.

С другой стороны, причинами аварий на эстакадах в последние годы стала безответственность руководителей, не прозрачность средств выделяемых на ремонтные работы, считает она. -03D06-