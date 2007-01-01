

Азербайджан: Важные политические события 2016 года 2016 Декабрь 26 ( Воскресенье ) 00:42:06

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2016 год - кризис системы 1. 17 марта в связи с амнистией начался процесс освобождения значительной части политзаключенных. 2. 30-31 марта президента Ильхам Алиев провел переговоры в Вашингтоне с вице-президентом Джо Байденом, госсекретарем Джоном Керри и др. 3. 1-4 апреля в Нагорном Карабахе начались боевые действия, которые завершились установлением контроля Азербайджана над отдельными участками ранее оккупированных территорий. 4. 3 апреля обнародовано Панамское досье, где фигурируют тайный оффшорный бизнес семьи президента Алиева. 5. 10 мая на постаменте памятника Гейдару Алиеву молодые неформалы Байрам Мамедов и Гияседдин Ибрагим начертили граффити «Поздравляем с праздником раба!» 6. 19 июля началось судебное заседание по так называемому Нардаранскому делу. 7.26 сентября в Азербайджане прошел референдум по поправкам в Конституцию, в частности о введении семилетнего президентского правления, института вице-президентства и др. 8. 2 октября Папа Римский Франциск прибыл в Баку. 9. 6 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил "Стратегические дорожные карты национальной экономики и основных секторов экономики". 10. 13 и 16 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и вице-премьер России Дмитрий Рагозин совершили визиты в Азербайджан.

Резюме 2016 года 2016 год ознаменовался в Азербайджане противоречивыми событиями, как и подобает стране, переживающей глубокий социально-экономический или еще точнее - системный кризис. Первым важным событием, несомненно, можно назвать стартовавший в марте процесс освобождения политзаключенных, который завершился к лету выходом на свободу большей части, входящей в списки из ста человек. Однако начавшаяся оттепель в отношениях государство и гражданское общество не получило своего дальнейшего развития, что проявило себя началом судебного процесса над сторонниками движения «Мусульманского единства» и просто верующими, арестованными в ходе полицейской операции устрашения в селении Нардаран. Всего более ста человек. Также продолжилось давление на активистов светской части гражданского общества, что вылилось в очередные аресты. В этом контексте показательно суровое наказание двум юношам – Гияседдину Ибрагиму и Байраму Мамедову, запечатлевшим на памятнике Гейдару Алиеву протестное граффити "С праздником рабов". Судебный приговор оказался чрезмерно суровым, что говорит о том, что он продиктован волей президента страны. Ответ молодых людей оказался адекватным – они не покаялись в содеянном. Это неординарное для страны событие показывает высокую степень напряжения, сложившегося между администрацией Алиева и обществом. Наряду с судебными процессами над противниками режима, прошли судебные заседания и над бывшими его апологетами. На скамье подсудимых оказались высокопоставленные сотрудники министерств национальной безопасности и связи, Международного банка Азербайджана. Ход судебных процессов вскрыл серьезные внутренние трудноизлечимые болезни режима. В уходящем году не нашло своего разрешения требование Инициативы прозрачности в добывающей промышленности к правительству об устранении препятствий для нормального функционирования гражданского общества. Срок выполнения требования перенесен на март. Тема внутренней и региональной безопасности с учетом интересов США, Европейского союза была одной из определяющих. Реальный старт принятию решений о реформах в стране, которые были объявлены под занавес года, был дан в ходе визита президента Ильхама Алиева в конце марта в Вашингтон, где состоялись серьёзные консультации с руководством США. Его результатом можно рассматривать референдум об изменениях в конституцию, который обеспечивает оперативное переформатирование всех ветвей власти и более надежную конструкцию преемственности власти. И вторым важным событием стало анонсирование реформ, которые должны стартовать весной 2017 года. На гарантированное выполнения взятых обязательств Алиевым, могут оказать обнародованное 3 апреля "Панамское досье", где фигурирует тайный семейный бизнес президента, скандал с подкупом депутатов Парламентской Ассамблеи Совета Европы, принятый в США Акт Магнитского. Так уж совпало, что сразу же по окончании визита в Вашингтон, азербайджанская армия вначале апреля проводит молниеносную войсковую операцию демонстрации военной силы, в определённой степени успешную. Это событие привнесло в процесс урегулирования более конструктивные нотки в позиции Армении, что выражалось в переосмыслении конфликта и обсуждения путей применения сторон. Сюда же можно отнести визит Папы Римского Франциска с миссией мультикультуралагического плана, что совпадает с декламируемой мультикультурастической идеологией режима. Учитывая влияние Ватикана в католической среде, Святой престол имеет немалые возможности, чтобы заручиться дополнительной поддержкой христианского мира реформистских начинаний мусульманской страны. И наконец, практично-символические визиты в Баку премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и вице-премьера России Дмитрия Рогозина под занавес года. Визиты призваны были подчеркнуть сочетание подходов Запада и России к кризисной ситуации в Азербайджане, и поддержки дальнейших перемен в стране, которые запланированы на 2017 год и продиктованы изменениями в конституцию страны и принятой программой институциональных и экономических реформ. Аналитическая служба Туран