

2017 год будет для Азербайджана местами драматичным, но не трагичным 2016 Декабрь 22 ( Четверг ) 13:28:47

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Для Азербайджана, который входит в зодиакальный знак Скорпиона, 2017 год не обещает быть лёгким, однако не обойдётся и без успехов. Перемены будут по-настоящему глобальными – сил хватит на то, чтобы совершить переворот и устроиться по-новому. Удастся решить проблемы, которые, возможно, огорчают долгое время. Азербайджан входит в группу стран, входящих зодиакальный знак Скорпиона. Помимо Азербайджана к знаку Скорпиона относятся Турция, Индокитай, Иран, Афганистан, Швейцария, Венгрия. Гороскоп на 2017 год предупреждает, что у Скорпиона возникнет желание расстаться с чем-то из прошлого. Если такое решение будет принято, то переиграть его чревато опасностью завязнуть на середине пути. 2017 год будет покровительствовать Скорпионам и принесет им множество прекрасных возможностей. 2017- ый станет годом огромной внутренней работы для стран этого знака. Азербайджану предстоит многое преодолеть. Благоприятное стечение обстоятельств, которое подарит начало 2017 года, лучше всего использовать по максимуму. Вполне возможно, что именно этот год приведет к повышению статуса страны. Новые дела лучше всего будут ладиться к концу года. Первую половину года Азербайджан будет находиться под воздействием Юпитера, что принесет им успех. Скорпионы смогут сделать неплохие реформы и не упустить свой шанс. Сатурн заставит представителей Скорпионов заняться самосовершенствованием и искоренить свои недостатки. А вот Уран принесет Азербайджану внезапные перемены. В финансовых вопросах представителям знака Скорпиона нужно быть очень осторожными и без надобности не рисковать. Придется затратить немало энергии на то, чтобы грамотно распорядиться деньгами. В этот период не стоит пускать пыль в глаза окружающим, лучше инвестировать средства в выгодные проекты. Первые месяцы года могут показаться для страны излишне нервным и нестабильным временем на работе. Вполне возможно придется заниматься тем, что не приносит никакого удовольствия. Однако если преодолеть отторжение, то дела пойдут в гору, а малоприятные инициативы принесут существенную прибыль и уважение центров силы. В январе не следует быть слишком доверчивым: сладкие обещания и возможность лёгкой выгоды принесут неудачу. В феврале возможны крупные неприятности и потрясения, будьте готовы пройти сквозь них с оптимизмом. К концу февраля страна вернется к жизни с последующим ростом. Летом Азербайджан ожидает новое и невероятно важное покровительство, которое поможет довести до высокой планки важные качества Скорпионов. Звезды говорят, что этим летом государство будет невероятно сильно. В июне предстоит наладить отношения с партнерами, в последствие это сослужит хорошую службу. Наиболее удачной и успешной окажется середина 2017 года. В Скорпионах активизируются только самые лучшие качества: креативность, сообразительность, работоспособность и прочие. Это самое время изменить ситуацию. В августе максимально активируются деловые способности, что даст динамику и успех. Вторая половина года будет гораздо более удачной. Общий психологический климат в стране будет вполне благоприятным – конфликты и ссоры, даже из разряда «извечных» и «неразрешимых» временно поутихнут. В сентябре темп всё ещё будет бешенным, однако необходимо быть осмотрительным и хорошо обдумывать любое решение, дабы избежать ошибок. В середине осени произойдет что-то важное, касающееся отношений с важными и близкими партнерами. Ноябрь – один из самых плодотворных месяцев года, он принесёт массу новых впечатлений и событий. В декабре время переосмысления планов и замедления ритма жизни перед наступлением нового года. Рекомендации Необходимо посвятить достаточно времени сохранению стабильных деловых связей. Совершать же шаги по направлению к их разрыва, напротив, настоятельно не рекомендуется. Вполне возможно, что даже те связи, В целом новый, 2017 год будет для Азербайджана эмоционально насыщенным и местами драматичным, но до трагедии дойти не должно. которые кажутся сейчас абсолютно бесполезными, принесут вам много приятных сюрпризов в будущем. Рекомендуется уделить особенное внимание в 2017 построению взаимоотношений с партнерами. Вполне вероятно, что кто-то из них совсем неприятен, однако идти на открытый конфликт все-таки не стоит. Надо постараться просто держать дистанцию и не вмешиваться в различные конфликтные ситуации. Такая мудрая и выжидательная позиция обязательно приведет страну к итоговому выигрышу. Влиятельные государства и организации будут благосклонны. Время благоприятно для того, чтобы попросить дополнительное финансирование на свой проект. Инициативы Скорпионов будут восприниматься крайне положительно – отличный период для реализации давно задуманных изменений в системе власти. При достаточной уверенности в своих силах и надлежащем желании Скорпион справится с вызовом любой сложности. Даже самые неприятные и безвыходные на первый взгляд ситуации можно будет повернуть в свою пользу. Итоги В этом году Скорпионам удастся сформировать очень полезные инициативы, которые помогут справляться с гораздо большим объемом работы, чем раньше. В целом новый, 2017 год будет для Азербайджана эмоционально насыщенным и местами драматичным, но до трагедии дойти не должно. Справка *Страны, находящиеся под управлением зодиакального Скорпиона, как правило, имеют древнюю историю, связанную с возвышениями и падениями. У типичного представителя этих этносов присутствует внутреннее ощущение сопричастности к богатству всей нации, вне зависимости от собственного реального имущественного положения. У людей этих стран ярко выражен коллективизм не только в принятии всех решений, касающихся жизни этноса, но и в проведении праздников, ритуалов любого уровня. Каждый человек по одиночке, скорее, эмоционален, чем агрессивен, но когда люди объединяются вместе, то напоминают потревоженный пчелиный улей. В архитектуре этих этносов присутствует стремление к прочным, основательным сооружениям с толстыми стенами, кирпичной кладкой, мощными заборами. Часто наличествует внутренний двор, большой и замкнутый, невидимый со стороны улицы. Внешних украшений, как правило, нет, зато внутри могут присутствовать все признаки достатка и богатства. Территории этих стран богаты полезными ископаемыми, часто нефтью, или служат ареной для притягивания денежных ресурсов со всего мира. Населяющие их народы нельзя назвать воинственными в привычном для нас марсианском значении этого слова, они, скорее, предпочтут купить мир, чем воевать. Однако в случае серьезной угрозы богатству нации становятся непобедимы, используя для борьбы все средства, вплоть до самопожертвования. Пребывание в странах и городах, находящихся под управлением Скорпиона, благоприятно для Раков, Дев, Козерогов, Скорпионов и Рыб. Правда, последних на этих территориях могут одолевать немотивированные приступы нервозности. Весам в этих городах и странах хорошо бы пройтись по магазинам и сувенирным лавочкам. Стрельцы в скорпионьих владениях чувствуют себя одинокими и покинутыми. А Близнецов одолевают всевозможные хвори. Овнам хорошо ездить в страны Скорпиона на заработки. И совершенно не подходит скорпионья вотчина Водолеям, Львам и Тельцам. Этот сводный Прогноз составлен на основе гороскопов различных школ, анализа политико-экономической ситуации и ожидаемых событий 2017 года. Предыдущий: http://www.contact.az/docs/2015/Analytics/122500141617ru.htm#.WFqHSPmLTs0 http://www.contact.az/docs/2014/Analytics/122500101053ru.htm#.Vn00i_mLTIU http://www.contact.az/docs/2013/Analytics/122100062713ru.htm#.Vn01J_mLTIU